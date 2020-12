SCAFATI. MARCO CUCURACHI: “SFIDUCIA A SANTOCCHIO ? NESSUN INCIUCIO CON LA MAGGIORANZA”

“Nessun corteggiamento, nessun inciucio, nessuna richiesta, nessun dialogo. Opposizione, punto. Una triste vicenda (come tante) tutta interna alla pseudo maggioranza di Salvati, che serve solo a distogliere gli scafatesi dai veri problemi che attanagliano la Città. La presunta sfuducia al Presidente dell’assise arriverà in Consiglio Comunale e sarà esaminata, valutata e approfondita.” Lo scrive Marco Cucurachi, leader dell’Altra Scafati, movimento che, all’interno del Consiglio Comunale, ha come riferimento Liliano Canfora.

Se fondata, sarà pure votata. Se serve soltanto per alimentare ripicche interne e pericolosi personalismi irrisolti, non ci abbasseremo ad entrare nella bagarre. State offrendo il peggio di Voi ma Scafati questo si merita.