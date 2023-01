Fegica e Figisc Confcommercio hanno revocato la seconda giornata di sciopero «a favore degli automobilisti non certo del governo». Così le due sigle dei gestori degli impianti di benzina in una nota congiunta. La decisione è arrivata dopo l’ncontro, fissato alle 15 a via Veneto a Roma, che ha fatto seguito a un altro confronto, tenutosi ieri, dopo il quale la Faib ha ridotto a un giorno lo sciopero, che a questo punto termina alle 19 di oggi in città e alle 22 sulle autostrade

