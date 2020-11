SCUOLE E COVID. TUTTI (O QUASI) I SINDACI IN AUTONOMIA CON LE LORO ORDINANZE

La Regione, alla fine, adotterà tra oggi e domani, tra sabato e domenica, l’ennesima ordinanza con la quale si dispone l’annullamento della precedente ordinanza che prevedeva il ritorno a scuola, in presenza, per l’Infanzia e la prima elementare. I sindaci, pero’, nella stragrande maggioranza dei casi hanno operato in autonomia: con date piu’ o meno omogenee, dal 3 dicembre all’11 gennaio, sono intervenuti sul tema molto sentito dai cittadini e dalle famiglie, evitando anche l’ansia dell’ultimo giorno. Tutti i sindaci ?

Quasi tutti perchè Salerno e Pontecagnano Faiano, probabilmente in ossequio ad una predominanza politica e giuridica delle ordinanze del Presidente della Regione Campania, non hanno scritto neppure una riga sulla scuola. Certo, questo va detto, anche le pietre sanno che De Luca, entro domenica, cambierà, nuovamente, le carte in tavola ma questa non rappresenta una valida ragione per lasciare nel “limbo” famiglie, piccoli alunni e classe docente. Insomma, va bene la fedeltà politica ma alcune volte si esagera.