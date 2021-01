SCUOLE IN CAMPANIA: DOMANI 5 GENNAIO L’ORDINANZA DI DE LUCA. VERSO IL “TUTTI A CASA”

Verrà pubblicata, con ogni probabilità, nella giornata di domani 5 gennaio l’ordinanza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca sulle modalità di un eventuale rientro in classe per le scuole della Campania, ferme alla didattica a distanza dallo scorso 16 ottobre.

Dopo aver incontrato i tecnici del Comitato Scientifico, De Luca emetterà la nuova ordinanza che prevede un “tutti a casa”, almeno per il momento, senza alcuna riapertura possibile per la didattica in presenza. E’ probabile che il provvedimento del Presidente della Regione Campania coprirà il periodo dell’intero mese di gennaio 2021, cosi’ come già fatto in Veneto dal Presidente della Regione Luca Zaia.