“Non ci sono le condizioni per aprire il 14 Settembre le scuole in Campania”. E’ bastata questa frase per lasciare comprendere a tutti cio’ che De Luca, oramai da giorni, aveva deciso: posticipare la data di riapertura delle scuole a dopo il voto del 20 e 21 Settembre. Nessuna ufficialità, manca ancora qualche passaggio ma, come anticipato dallo stesso De Luca, oggi, nel corso della sua consueta diretta del venerdì, nei primi giorni della prossima settimana arriverà anche l’ordinanza.

