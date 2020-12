SECONDO REPUBBLICA IL GOVERNO CONTE CADRA’ IL PROSSIMO 28 DICEMBRE

In Italia continua a tenere banco la possibile crisi di governo e, ogni giorno, emergono nuovi retroscena. Secondo ‘La Repubblica’ la data ‘X’ è quella del 28 dicembre: se entro l’ultimo lunedì del 2020 il presidente del Consiglio non avrà accolto tutte le richieste di Matteo Renzi sul Recovery e non avrà pubblicamente “fatto ammenda degli errori commessi”, il leader di Italia Viva è pronto a staccare la spina al Conte Bis.

Comincerà oggi, a quanto si apprende, la verifica di governo da parte del premier Giuseppe Conte. La prima delegazione ad incontrare il capo dell’esecutivo sarà, alle 16:30, quella del M5S. Alle 19 toccherà al Pd. Fonti di Iv spiegano che, al momento, non è stato pervenuta alcuna convocazione da parte di Palazzo Chigi.