LEGA IN CAMPANIA: IN ARRIVO NUOVO COORDINATORE REGIONALE, NOVITA’ ANCHE PER SALERNO

Domani, nel corso di una riunione in programma a Roma, i vertici nazionali della Lega provvederanno alla nomina del nuovo Coordinatore Regionale del partito in Campania: in corsa ci sono due nomi, la parlamentare Pina Castiello e l’eurodeputato Valentino Grant. Una scelta che, alla fine, spetterà direttamente a Matteo Salvini, deciso a riprendere il discorso politico avviato in Campania, nel corso delle elezioni regionali. Con la nomina del nuovo coordinatore regionale si dovrebbe procedere, anche, alla nomina dei nuovi Coordinatori Provinciali: al centro della discussione ci sarà anche Salerno e Provincia, oggi gestiti da un commissario proveniente dalla Provincia di Napoli.

