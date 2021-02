SEVERINO NAPPI (LEGA): “FLOP TRASPORTI NEL GIORNO DEL RIENTRO A SCUOLA”

Nel giorno del rientro in classe per le superiori assistiamo al paradigmatico fallimento del piano trasporti. Nessuna sorpresa per quanto ci riguarda. In questi mesi, infatti, nulla è stato fatto nè dalla Regione nè da Palazzo San Giacomo per garantire un ritorno a scuola in piena sicurezza, a partire proprio dal trasporto pubblico.

A Napoli e in Provincia, i mezzi restano scarsi così come i controlli. Tenere aperte la scuola doveva essere una priorità, invece dopo un anno in Campania la situazione è rimasta invariata. Una cosa è certa: alla luce di quanto sta accadendo appare più chiara la posizione di chi invece continua ostinatamente a sostenere la dad, nonostante i limiti e gli allarmi sulla dispersione scolastica per oltre 30mila studenti. I nostri figli meritano di più di una politica vigliacca e incompetente che fugge di fronte alle proprie responsabilità”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania