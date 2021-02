SALERNO, COVID TRA I CONSIGLIERI COMUNALI. IN ISOLAMENTO ANCHE IL SINDACO NAPOLI

Sono tre, al momento, i consiglieri comunali di Salerno che sono risultati positivi al Covid 19 dopo aver effettuato il regolare tampone molecolare. E, tra questi, alcuni, nei giorni scorsi, hanno preso parte ad alcune riunioni a Palazzo di Città, presiedute dal Sindaco Vincenzo Napoli. E’ per questa ragione che il primo cittadino ha deciso di mettersi in isolamento, in attesa di essere sottoposto al tampone molecolare. Dei tre consiglieri comunali risultati positivi sono due che hanno annunciato pubblicamente la loro positività al Covid 19: si tratta di Rocco Galdi e di Massimiliano Natella.

