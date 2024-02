SEVERINO NAPPI (LEGA): “I DATI GIMBE PER LA CAMPANIA CERTIFICANO FALLIMENTO DI DE LUCA”

“Mentre il presidente della Regione Vincenzo De Luca, completamente immerso nella rivendicazione del terzo mandato, si lancia nei soliti sermoni per nascondere il suo fallimento, dalla Fondazione Gimbe arriva l’ennesima bocciatura sulla gestione della sanità in Campania. Il tasso di copertura vaccinale per la popolazione nella fascia di età 60-69 anni, qui da noi è appena dell’1,3%, pari a quello della Bulgaria! Il dato è ancora peggiore se si considera la copertura vaccinale per la popolazione 70-79 anni che in Campania è del 3,3%, anche qui evidentemente sotto la media italiana, all’11%. Vedremo con che faccia di bronzo De Luca proverà a smentire pure questi numeri. La verità è che ha precipitato la nostra regione, anche in campo sanitario, sul fondo delle classifiche nazionali ed europee”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

