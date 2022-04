SI RAFFORZA L’ASSE LEGA-FORZA: A ROMA INCONTRO SALVINI-CARFAGNA CON I CONSIGLIERI REGIONALI

Un incontro istituzionali si ma anche dal sapore politico perchè, ieri a Roma, ad accompagnare i Consiglieri Regionali della Lega, eletti in Campania, ad un incontro con il Ministro per il Sud Mara Carfagna c’era non solo il Coordinatore Regionale Valentino Grant ma anche il leader del partito Matteo Salvini. Una riunione che, secondo quanto annunciato dallo stesso Grant, ha riguardato in modo particolare i progetti PNRR per la Campania ma, inevitabilmente, si è parlato e discusso anche di alleanze, di intese elettorale soprattutto sul territorio regionale.

“Sono grato a Matteo Salvini” scrive Valentino Grant, “che, ancora una volta, ha scelto di accompagnarci personalmente nel percorso di costruzione di una politica finalmente attenta e qualificata che dia prospettive di sviluppo alla Campania. Ringraziamo il Ministro Carfagna per il grande lavoro che sta svolgendo e per la disponibilità e l’attenzione che ha mostrato per le nostre idee.”