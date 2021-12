SI TORNA IN CLASSE IL 10 GENNAIO 2022 CON LE MASCHERINE FFP2 FORNITE DAL COMMISSARIATO

Il ritorno in classe il 10 gennaio avverrà con una novità: la Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine Ffp2 o Ffp3. Lo prevede il decreto legge pubblicato il 24 dicembre in Gazzetta Ufficiale che si occupa di “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia”. La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli studenti con meno di 6 anni e per le persone che hanno patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

