CONSIGLIO REGIONALE. A GENNAIO IL VOTO PER I DELEGATI ALL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tre delegati del Consiglio Regionale della Campania che, insieme agli altri Grandi Elettori, parteciperanno dalla fine del mese di Gennaio 2022 alla Elezione del Presidente della Repubblica. Il Consiglio Regionale della Campania deve indicare, meglio ancora votare, i tre consiglieri regionali che saranno a Roma, nella Convocazione Congiunta della Camere, per procedere alle operazioni di voto per l’elezione del successore di Sergio Mattarella: come da tradizione due nomi saranno espressione della maggioranza, uno dell’opposizione. C’è, pero’, un problema: se per la maggioranza sembra scontato che verranno scelti il Presidente De Luca ed il Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, per l’opposizione ci sarà da stabilire un solo nome tra Stefano Caldoro (Centro Destra) e Valeria Ciarambino (Movimento 5 Stelle). Anche in questo caso saranno determinanti i voti della maggioranza di centro sinistra in Consiglio Regionale: chi sarà scelto ? Valeria Ciarambino sembra, almeno in questo momento, avere maggiori possibilità rispetto a Stefano Caldoro.

