PROVINCIA DI SALERNO. VERTICE DI MAGGIORANZA PER SCIOGLIERE REBUS VICE PRESIDENTE

Si terrà il 27 Dicembre la riunione di maggioranza di tutti i consiglieri provinciali, eletti lo scorso 18 Dicembre, per stabilire i ruoli che saranno distribuiti dal Presidente della Provincia Michele Strianese: un incontro che dovrebbe, anche, sciogliere il rebus per la Vice Presidenza della Provincia di Salerno. Mai come questa volta la decisione sembra incerta, ma ci sono numerosi indizi che portano alla riconferma dell’attuale sindaco di Palinuro Carmelo Stanziola. Il criterio potrebbe essere quello della fiducia nella squadra che ha lavorato negli ultimi 2 anni, al fianco di Strianese ma ci sono tante ambizioni legittime come quella del consigliere provinciale Giovanni Guzzo, primo degli eletti all’interno della Lista del Partito Democratico, che ha già rivendicato il ruolo di Vice a Palazzo Sant’Agostino.

