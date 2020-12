SIANO. APPROVATO AFFIDAMENTO SPAZI A MISERICORDIA, OPPOSIZIONE ASSENTE IN CONSIGLIO

Con l’assenza dall’aula dei 5 consiglieri comunali di opposizione, il Consiglio Comunale di Siano, nel pomeriggio di oggi, ha ratificato la nomina del nuovo Revisore dei Conti ma ha, soprattutto, approvato la delibera per l’affidamento alla associazione di Volontariato La Misericordia di alcuni spazi comunali, per la durata di 20 anni, per il miglioramento e l’ampliamento dei servizi di emergenza territoriale e di protezione civile.

“Ci è sembrato giusto ed opportuno”, ha sottolineato al termine del consiglio comunale il Sindaco Giorgio Marchese, “riporre la massima fiducia nei confronti delle donne e degli uomini dell’associazione di volontariato La Misericordia che, soprattutto nel periodo dell’emergenza Covid 19, hanno dato un enorme contributo a tutta la comunità. Dispiace, comunque, che proprio su questo argomento l’opposizione non abbia inteso partecipare ai lavori del Consiglio Comunale”.