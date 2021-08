SIANO, COMUNALI 2021.CONTATTI TRA GIORGIO MARCHESE E GIUSEPPE ANNUNZIATA (AZIONE)

Dopo la collaborazione portata avanti per la gestione della fase piu’ delicata dell’emergenza Covid 19, tornano a dialogare, e questa volta lo fanno in vista delle Elezioni Comunali 2021, il Sindaco di Siano Giorgio Marchese e l’avvocato Giuseppe Annunziata, esponente di Azione, da mesi impegnato nella proposta di alcuni temi concreti per il rilancio dell’economia e della qualità della vita del Comune di Siano.

Pare che tra Giorgio Marchese e Giuseppe Annunziata ci sia stato un fitto dialogo soprattutto sulla gestione dell’Area Pip del Comune di Siano, tema che l’avvocato penalista ha molto a cuore. Nulla esclude che dal contatto possa nascere anche una fattiva collaborazione politica ed elettorale, con la partecipazione di Azione alla composizione della lista che, il 3 ed il 4 ottobre, sosterrà la candidatura a sindaco di Siano di Giorgio Marchese.