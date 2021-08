ELEZIONI COMUNALI 2021. LE MODALITA’ DEL VOTO, ECCO LE REGOLE DEL MINISTERO

Con una apposita circolare, inviata a tutte le Prefettura, il Ministero dell’Interno ha stabilito le regole e le condotte da seguire per la prossima tornata elettorale del 3 e 4 Ottobre 2021.

COMUNALI E SUPPLETIVE CAMERA – Tra le due elezioni, secondo il Ministero, deve esserci una differenza nelle modalità di inserimento della scheda all’interno dell’urna: per le Comunali sarà, direttamente, l’elettore ad eseguire l’operazione; per le Suppletive Camere, invece, la scheda sarà ricevuta dallo scrutatore, munito di guanti, che la inserirà nell’urna.

SEGGI SPECIALI PER I POSITIVI COVID – Anche per la tornata elettorale 2021, il Ministero ha stabilito la creazione di apposite sezioni elettorali speciali per consentire il voto domiciliare di chi si trova, al momento delle elezioni, in quarantena per motivi legati al Covid 19. Per gli scrutatori dei seggi speciali, anche quelli Ospedalieri, viene confermata una indennità superiore al 50% di quella ordinaria. Per ottenere la possibilità di voto domiciliare, gli elettori in questione dovranno inviare una specifica richiesta tra il 23 ed il 28 Settembre al Sindaco del Comune dove si trovano iscritti nei registri elettorali: il certificato medico attestante la positività o la necessità di un periodo di quarantena dovrà avere una data non anteriore al 19 settembre.