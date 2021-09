SIANO, COMUNALI 2021. GERARDO ZAMBRANO: “UNA VOGLIA DI RINNOVAMENTO”

Tutti coloro che aderiscono ed aderiranno a questo progetto di cambiamento avranno come punto di riferimento la “libertà”, libertà di affrontare e risolvere le criticità del territorio in maniera totalmente autonoma e svincolata dalle logiche clientelari che hanno caratterizzato le recenti gestioni della cosa pubblica del nostro comune.

Un grosso in bocca al lupo alle donne e agli uomini che hanno deciso di partecipare in prima persona, assieme a me, a questa battaglia di libertà, democrazia e coerenza.