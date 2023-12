SIANO. DIMISSIONI ASSESSORI PER SCORRIMENTO LISTA: DI FILIPPO CHIEDE PRESIDENZA COMUNITA’ MONTANA

Come piu’ volte annunciato dal Sindaco del Comune di Siano Giorgio Marchese, entro la fine del 2023 gli assessori comunali in carica – che ricoprono anche il ruolo di consiglieri comunali – procederanno a protocollare le dimissioni dal Consiglio, per consentire l’ingresso nell’assise comunale di tutti i candidati della lista Siano Insieme. Una procedura che, pero’, ha trovato un primo ostacolo: l’attuale Vice Sindaco Rocco Di Filippo, sostenuto anche dalla segreteria provinciale del Partito Democratico, ha dato la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni dal Consiglio, chiedendo, prima, di essere nominato, al posto di Marchese, come Presidente della Comunità Montana. Una intesa che sarebbe stata già raggiunta anche con gli altri Comuni che fanno parte della Comunità Irno-Solofrana, ma che potrebbe provocare la reazione di altri assessori comunali, chiamati a rassegnare le proprie dimissioni dal consiglio comunale, senza alcun tipo di paracadute.

