ANCE SALERNO E COMUNE DI PELLEZZANO PROTAGONISTI A CITTA’ IN SCENA

Si è concluso a Roma, nella splendida location del’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, Città in Scena, il primo festival della rigenerazione urbana, prodotto da Fondazione Musica Per Roma, ANCE- Associazione Nazionale Costruttori Edili, Associazione Mecenate 90 e CIDAC- Associazione delle Città d’Arte, con il contributo di Intesa Sanpaolo e Deloitte quali Main Sponsor.

IL’evento ha inteso valorizzare e raccontare la forte capacità progettuale delle città italiane che stanno mostrando forme e modelli per una trasformazione del Paese nelle direzione dell’inclusione, della sostenibilità e della resilienza. Salerno ha partecipato all’evento finale con due progetti: “Porta del Mare” firmato da RCM Costruzioni e il Piano di Rigenerazione Urbana dell’Area Ex MCM – Fondo Greco Hub (ex Cotononiere), la “Porta a Sud” della Valle dell’Irno a Pellezzano.