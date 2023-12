SEVERINO NAPPI (LEGA): “VERDE PUBBLICO E TRASPORTI, NAPOLI MAGLIA NERA D’EUROPA”

“Il tanto annunciato cambio di passo rispetto alla precedente amministrazione comunale nessuno lo ha ancora visto, tanto meno la stragrande maggioranza dei napoletani evidentemente scontenta per l’esiguità e l’incuria che caratterizzano il verde pubblico. Non cambia molto la situazione sul fronte del tpl: secondo la relazione sulla qualità della vita stilata dalla Commissione europea, la media dei partenopei insoddisfatti si attesta sull’80%! Una situazione indegna non solo per i residenti ma per i tanti visitatori che anche in questi giorni si trovano nel capoluogo campano. Il Comune batta un colpo, Napoli non può continuare ad essere maglia nera in Europa”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e commissario cittadino del partito a Napoli.

Share on: WhatsApp