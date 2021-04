SIANO. GIORGIO MARCHESE: “ABBANDONO DEI RIFIUTI? ADESSO BASTA. CONTROLLI INTENSIFICATI”

“Adesso Basta!!! Continua incessantemente il lavoro dell’amministrazione comunale in sinergia con il Comando di Polizia Municipale per l’individuazione dei responsabili di sversamenti illegali di rifiuti.

Nei giorni scorsi grazie al certosino lavoro del Comandante Dionisio sono stati individuati e denunciati i responsabili di sversamento di rifiuti nei pressi del bosco Borbone.

Nei prossimi giorni saranno intensificate, diffusamente, le attività di controllo su tutto il territorio comunale.”

Lo annuncia il sindaco di Siano Giorgio Marchese.

Siano PULITA è un traguardo che non si può raggiungere senza la collaborazione di tutti, ed a tal proposito approfitto per ringraziare pubblicamente a nome mio e dell’intera amministrazione comunale i VOLONTARI che in queste giorni si stanno PRENDENDO CURA DI SIANO.

Un’iniziativa lodevole di persone che amano la propria terra e a cui va tutto il nostro supporto sia morale che in termini di collaborazione con uomini e mezzi del comune.