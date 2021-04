AVELLINO. NASCE ALBA FUTURA, OBIETTIVO REALIZZARE 8 MERAVIGLIE IN PROVINCIA

E’ nata, ufficialmente, l’associazione Alba Futura, ente che raccoglie e mette insieme numerosi amministratori comunali di tutta la Provincia di Avellino, con l’obiettivo, cosi’ come si legge nell’oggetto sociale, di promuovere e realizzare 8 meraviglie in tutta l’Irpinia. Un nuovo partito territoriale ? Una lista civica in vista delle prossime elezioni provinciali e non solo ? All’interno dell’associazione spicca il nome di Antonello Cerrato, consigliere comunale di Montoro ma anche consulente della Commissione Regionale per la Sanità in Campania.

