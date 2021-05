SIANO. SI ALLARGA LA COALIZIONE DEL SINDACO MARCHESE PER LE COMUNALI 2021

Aumentano le adesioni al progetto politico del Sindaco di Siano Giorgio Marchese che si appresta ad affrontare, per la seconda volta, l’appuntamento con le urne per le Comunali: dopo la vittoriosa campagna elettorale del 2016, adesso Marchese potrà contare su di una maggioranza molto piu’ ampia e, soprattutto, con una minoranza in grossa difficoltà.Il lavoro portato avanti nel corso degli ultimi anni sta dando i suoi frutti: ed in tanti sembrano pronti a sostenere la sua ricandidatura alla carica di sindaco del centro della Valle dell’Irno. Un clima completamente diverso rispetto a quello di 5 anni fa quando Marchese ottenne la vittoria tra lo stupore di molti ex amministratori del Comune di Siano.

Share on: WhatsApp