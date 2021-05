SALVINI LANCIA MESSAGGI AGLI ITALIANI DALLA SPIAGGIA MA NON E’ IL PAPEETE

Matteo Salvini dalla riva della spiaggia che, come un novello Tom Hanks in Cast Away, lancia messaggi agli italiani, scrivendo sulla sabbia “Vi voglio bene”.Questa volta non è il Papeete dell’estate 2019 ma pare quasi un modo per dire ad Enrico Letta di non voler rispondere alle sue richieste di uscire dal Governo Draghi se non si è d’accordo sulle riforme. Intanto, quella di domani, per Matteo Salvini sarà una giornata importante perchè sul tavolo della Cabina di Regia, ci sono i temi del coprifuoco e della riapertura di numerose attività commerciali, per i quali il leader della Lega ha assunto impegni precisi con gli elettori.

