NAPOLI, COMUNALI 2021. IL PD SPINGE PER MANFREDI, IL M5S NON HA UN CANDIDATO

Oramai tutte le strade portano all’ex Ministro Gaetano Manfredi per la candidatura alla carica di Sindaco di Napoli: prima con il Partito Democratico, poi magari con gli altri. A cominciare, di sicuro, dallo schieramento che alle ultime elezioni regionali 2020 ha sostenuto De Luca: quello con Italia Viva, con il Partito Socialista Italiano ma anche con i movimenti come Campania Libera, Noi Campani. Ed il M5S? Per il momento, archiviata la possibilità di candidare il Presidente della Camera Roberto Fico, il Movimento 5 Stelle, in attesa della trasformazione “contiana” in partito vero e proprio, un candidato su Napoli non lo ha. E, considerato che Manfredi è stato ministro nel Conte 2, non esistono neppure troppi paletti per un sostegno elettorale concreto ma, ed è questo il punto, a chi conviene? Meglio una corsa separata, almeno al primo turno, per ritrovarsi in maniera naturale all’eventuale ballottaggio che, stando ai sondaggi, per Napoli appare sempre piu’ probabile. Anzi, scontato.

