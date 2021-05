EBOLI, COMUNALI 2021. A DESTRA SPUNTA IL NOME DELL’AVVOCATO NICOLA NAPOLIELLO

C’è anche il nome storico della destra di Eboli Nicola Napoliello tra i possibili candidati alla carica di sindaco per le prossime comunali 2021 nel centro della Piana del Sele. Un nome attorno al quale, stando ad alcune indiscrezioni, stanno pensando alcuni movimenti civici ma anche qualche partito, non soddisfatto dall’attuale scenario politico del centro destra nel Comune di Eboli.

Esponente del Movimento Sociale Italiano, l’avvocato Nicola Napoliello, oggi, in un’intervista rilasciata al Quotidiano del Sud, lascia intendere che l’avventura elettorale per le prossime comunali di Eboli gli interessa. E non poco.

Con la candidatura di Napoliello in campo, la situazione politica di Eboli sarebbe ancora piu’ polverizzata con un numero record di candidati alla carica di Sindaco.