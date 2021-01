SICUREZZA VALLE DELL’IRNO. BARONISSI VUOLE SEDE DEL COMANDO CARABINIERI

“Accogliamo con favore la proposta dell’onorevole Piero De Luca di istituire un commissariato di Polizia a Mercato San Severino. Sosteniamo l’iniziativa lavorando al contestuale trasferimento del Comando Compagnia Carabinieri a Baronissi”. Lo dichiara il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante a proposito dell’interrogazione del deputato De Luca di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella Valle dell’Irno.

“E’ un’esigenza che abbiamo espresso al Prefetto di Salerno – conferma Valiante – il territorio della Valle dell’Irno e in particolare di Baronissi oggi conta un bacino vastissimo, considerata anche la presenza dell’Università, e il personale delle forze dell’ordine in servizio è insufficiente, pur con tutto l’impegno e i buoni risultati che i nostri Carabinieri ottengono. Siamo già in contatto con l’onorevole De Luca e sosteniamo l’istituzione di un presidio di Polizia a Mercato San Severino e il contestuale spostamento del Comando Compagnia dei Carabinieri affinché ci sia una necessaria distribuzione delle forze dell’ordine sul territorio. E’ ciò a cui stiamo lavorando, anche con l’onorevole De Luca”.