SILVIO BERLUSCONI CI RIPROVA CON IL PARTITO UNICO DEL CENTRO DESTRA: LA LETTERA A IL GIORNALE

In una lettera al direttore del Giornale, Silvio Berlusconi ha dichiarato, a proposito della prospettiva di un partito unico del centrodestra, “sul modello del Partito Repubblicano Usa, che è la prospettiva politica che ho nel cuore dal 1994”: “Credo che abbiamo una finestra di opportunità irripetibile per realizzarla da qui al 2023, quando presumibilmente l’emergenza sarà finita e gli italiani potranno tornare a scegliere da chi essere governati”. Il leader di Forza Italia ha spiegato che rilanciare FI “e parlare di un partito unico” non è un atteggiamento contraddittorio.

“Sono convinto che quella del Partito Unico sia la strada e che ci arriveremo, ma io stesso non ho mai pensato a una “fusione fredda” fra apparati di partiti. Si tratta piuttosto di mettere in moto un grande processo politico di riflessione, di studio, di discussione, di elaborazione di contenuti ed anche di regole. Tutto questo non si improvvisa e naturalmente dipende dal grado di disponibilità dei partner leader politici e non solo – che vorremmo in questo progetto. Nel frattempo, la quotidianità della politica va avanti e noi stiamo svolgendo una funzione essenziale a sostegno del Governo Draghi”.