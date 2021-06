SALERNO. OLTRE PERDE ALTRI PEZZI: DOPO LAMBIASE VIA ANCHE LEU? E NON SOLO

Gianpaolo Lambiase, stanco del tira e molla e della continua indecisione del Gruppo Oltre, ha deciso di abbandonare cio’ che resta della coalizione e di scendere in campo da solo per le prossime elezioni comunali 2021 di Salerno. Leu, che da qualche settimana si è affacciata al tavolo che mette insieme alcuni consiglieri comunali, storce il naso sul nome proposto da Oltre come candidato sindaco, lancia Rosaria Chechile e lascia intendere di voler prendere le distanze dallo stesso gruppo. Intanto, anche se non ancora ufficializzate, sono numerose le voci e le indiscrezioni che indicano la fuga dal Gruppo Oltre di ben tre consiglieri comunali in carica che, per diverse ragioni, hanno deciso di chiudere ogni rapporto con la coalizione che stenta a decollare ed anche a trovare il nome del candidato alla carica di Sindaco di Salerno.

Share on: WhatsApp