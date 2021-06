DAL 1 LUGLIO ARRIVA LA STANGATA PER I COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Altro che ripresa economica, quella che si prepara per famiglie ed imprese, a partire dal 1 Luglio, è una vera e propria stangata che andrà ad incidere sui costi vivi mensili e sul tenore di vita. Al centro dell’imminente aumento ci sono le bollette energetiche, quelle per la somministrazione di Energia Elettrica e Gas che, secondo le proiezioni di Nomisma Energia, a partire dal prossimo mese subiranno un pesante aumento dei costi.

Ad incidere sulla bolletta energetica, secondo gli esperti di Nomisma, saranno gli aumenti dei costi dell’acquisto dell’energia che sono collegati alla ripresa economica: sale la domanda e sale anche il prezzo, quasi a voler effettuare un conguaglio con la drastica riduzione dei consumi di energia nel periodo del lockdovwn.

Vediamo, allora, di quanto potrebbe aumentare la bolletta energetica per le famiglie: per l’acquisto dell’Energia Elettrica la proiezione di Nomisma parla di un +12% che, tradotto in soldoni, significa 66 euro all’anno in piu’ per ogni nucleo familiare.

Peggiore il quadro per il Gas che, in base agli studi di Nomisma, dovrebbe raggiungere un incremento dei costi pari al 21% con un aumento medio annuo per famiglia di 218 euro.

Capitolo a parte per le Imprese: è chiaro che l’aumento dei costi dell’energia si riverserà sul prezzo finale di acquisto di beni e di servizi per i cittadini con un calcolo che, oggi, appare difficile da fare.