BATTIPAGLIA. CHE FINE HA FATTO IL SONDAGGIO DEL CENTRO DESTRA PER LA SCELTA DEL CANDIDATO ?

I tempi sono maturi ? Pare proprio di si, perchè la fine del mese di giugno è alle porte ma, soprattutto, al momento, mancano le indicazioni da parte del tavolo provinciale sulla scelta del nome del candidato sindaco per il Comune di Battipaglia. Ed allora che fine ha fatto il sondaggio che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, in una nota congiunta, avevano indicato come strumento ultimo ed inappellabile per la scelta del nome del candidato alla carica di Sindaco per il Comune di Battipaglia ? Che si tratti dell’ennesimo annuncio caduto nel vuoto, da parte di una coalizione che, oramai, non si riesce a ritrovare intorno ad un nome e ad un progetto ? O, forse, ci sono altre motivazioni a fermare la commissione di un semplice sondaggio ad una società esterna ?

Share on: WhatsApp