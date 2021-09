SILVIO BERLUSCONI OGGI COMPIE 85 ANNI: GLI AUGURI DEL MONDO DELLA POLITICA

Oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni. Gli auguri di Matteo Salvini: “Auguri a Silvio Berlusconi perché oggi è il suo compleanno”, dice il segretario della Lega nel corso della sua intervista a Radio anch’io su Radio 1.

“Buon compleanno Presidente.

Dal 1994 a oggi lealmente al fianco di un grande uomo di sport, uno statista ma soprattutto un grande uomo”, ha scritto su Facebook il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Gli auguri di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione: “Auguri presidente Berlusconi! Abbiamo costruito importanti pezzi di storia e sono certo che ci aspetta ancora tanto altro da realizzare insieme”. “Protagonista di tante battaglie, leader indiscusso del nostro movimento, uomo politico e imprenditore visionario e lungimirante. La tua guida resta vitale e fondamentale per Forza Italia e per tutto il centrodestra. Sento, dal profondo del cuore, di doverti ringraziare per quanto hai fatto e per quanto farai ancora per il tuo Paese. Con tutta la stima e l’affetto, ti auguro un sereno compleanno. Il tuo Renato che ti vuole bene”, aggiunge il ministro.