SIMONE VALIANTE INCONTRA ENRICO LETTA: UN INCONTRO CASUALE? AH, SAPERLO…

Un selfie non si nega a nessuno, è vero ma quando a chiedertelo è un ex parlamentare del Partito Democratico che ha anche sostenuto il tuo governo e tu sei anche l’attuale segretario nazionale del Pd, beh, non si tratta di una semplice foto ma di qualcosa di piu’. Ed ecco allora che, stamattina, da Roma, arriva lo scatto della giornata: quello che ritrae Enrico Letta in compagnia di Simone Valiante, stessa matrice moderata (quella che era una volta la Margherita, per intenderci).

Una semplice foto ? Ah, saperlo….