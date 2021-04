NOCERA SUPERIORE. FDI: “NO AL BILANCIO MA BENE VOTO SU NOSTRE PROPOSTE”

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia di Nocera Superiore Fabbricatore, Pagano ed Amato, nel corso della seduta del consiglio comunale hanno votato no al Bilancio di Previsione 2021, “per eccessivi sprechi che il documento di programmazione finanziaria contiene”, ma hanno anche espresso soddisfazione per la sensibilità con la quale sono state approvate alcune mozioni, presentate a tutti i consiglieri comunali.

“In modo particolare”, sottolineano i Consiglieri Comunale di Fdi, “prendiamo atto del voto sulla nostra mozione per consentire, a partire dal prossimo 26 aprile, anche sul nostro territorio una ripresa in assoluta sicurezza di tutte le attività economiche, soprattutto per il settore della ristorazione. Bene anche per il voto sulla mozione che riguarda l’anno dedicato a Dante Alighieri ed esprimiamo soddisfazione per l’impegno, assunto pubblicamente dal Sindaco, per la soluzione della vertenza che riguarda numerose figure professionali che oggi lavorano con contratti precari all’interno del Piano di Zona”.