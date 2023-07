SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “PULIZIA DELLA CITTA’ ? IN UN ANNO SOLO FESTE E FESTINI”

“Le parole dell’assessore all’ambiente della Giunta del “Non Fare” del Sindaco Moretti ci lasciano di sasso: per sua ammissione, il servizio per la gestione della manutenzione e della pulizia stradale non viene svolto con efficienza dalla ditta che si è aggiudicata la gara. Dichiarazioni sconcertanti, che suonano come una resa dinanzi all’incapacità di dare un governo vero e concreto alla città di Solofra.”

Lo dichiara il capogruppo di Solofra Libera Antonello D’Urso, insieme agli altri esponenti del gruppo consiliare.

“Ancora una volta questa giunta del Non Fare”, continua D’Urso, “prova a scaricare le responsabilità del proprio fallimento politico ed amministrativo sulla precedente amministrazione, di cui , bisogna ricordarlo ai cittadini, facevano parte l’attuale sindaco e l’attuale assessore alla cultura. In ogni caso, siamo di fronte ad un goffo tentativo di mascherare le proprie responsabilità, le gravi colpe, politiche ed amministrative, di chi, dopo un anno di amministrazione comunale, è stato solo capace di organizzare solo feste e festini.”