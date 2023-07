PASQUALE VESSA (AMBIENTE ENERGIA): “CON AGROVOLTAICO GRANDE OCCASIONE PER IL SUD”

Con l’Agrovoltaico tante zone agricole del nostro Sud Italia, che già oggi producono un reddito importante per aziende e famiglie impegnate nel settore, possono raddoppiare la propria capacità economica. E’ per questo che gli investimenti in questo settore rappresenteranno un pezzo importante del futuro della programmazione finanziaria per il mondo delle energie alternative.

Pasquale Vessa, Ceo di Ambiente ed Energia, una delle aziende leader del mondo dell’energia alternativa e green, da tempo sta portando avanti un discorso che non è solo finanziario ma anche culturale.

“Ancora oggi”, evidenzia Vessa, “c’è chi si spaventa al solo ascolto della parola Agrovoltaico, immaginando chissà quale danno o impedimento con lo sviluppo delle colture ma anche degli allevamenti. Ed, invece, siamo dinanzi a progetti che non solo valorizzano e tutelano le coltivazioni, ma che ne preservano le qualità. Faccio un esempio pratico e concreto: l’installazione dei pannelli, che viene effettuata ad altezza variabile a seconda del tipo di coltivazione, oggi con la produzione di ombra difende il prodotto anche dalle temperature eccessive o dalle improvvise piogge, che rappresentano un rischio sempre presente per tutti gli imprenditori agricoli. Accanto a questo, ovviamente, c’è il vantaggio dell’azzeramento della bolletta energetica ma anche della possibilità di guadagno, che costituisce un utile strumento di diversificazione degli investimenti”

Il Sud è la nuova frontiera dell’Agrovoltaico? “Come sempre”, sottolinea Pasquale Vessa, “il meridione d’Italia, pur avendo ricchezze naturali di gran lunga superiori al resto del Paese, viaggia ad una velocità ridotta. E’ un problema di natura culturale ma anche normativo: spero che le Regioni del Sud possano valutare l’inserimento dell’Agrovoltaico nei nuovi Piani Energetici Regionali”.

Share on: WhatsApp