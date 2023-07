MOVIMENTO 5 STELLE. DAL 12 AL 13 LUGLIO LE PRIME RIUNIONI DEI COMITATI ANCHE IN PROVINCIA DI SALERNO

“Sono state inviate agli iscritti le mail di convocazione dei gruppi territoriali. Gli incontri che si terranno alla presenza del Coordinatore Regionale Salvatore Micillo e della Coordinatrice provinciale Virginia Villani, prenderanno il via il prossimo 12 e 13 luglio. Si parte da Angri per arrivare poi a Battipaglia. In queste riunioni – spiega la Coordinatrice provinciale – leggeremo insieme il regolamento dei gruppi territoriali per chiarire dubbi e dare tutte le spiegazioni necessarie. Un percorso iniziato con la riunione provinciale della scorsa primavera, alla presenza di attivisti ed eletti del Movimento Cinque Stelle, sono state tracciate le linee guida per la costituzione e l’organizzazione dei gruppi territoriali, che stiamo continuando a portare avanti per un radicamento sempre maggiore. Ad annunciarlo è la Coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Siamo pronti per questa nuova fase organizzativa, fortemente voluta dal nostro Presidente Giuseppe Conte, che ci consentirà una maggiore presenza sui territori rendendoci ancora più forti. Vogliamo essere più incisivi e puntuali nelle prossime elezioni amministrative, i gruppi serviranno anche per garantire una presenza costante e lavorare quotidianamente sui territori, coinvolgendo la società civile, le associazioni, i giovani, tutte le realtà civiche che insieme al M5S vogliono lavorare” -conclude Villani-.