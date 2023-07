ATTILIO PIERRO (LEGA): “DAL VIMINALE 1 MILIONE DI EURO PER VIDEO SORVEGLIANZA IN PROVINCIA DI SALERNO”

“Il Viminale ha pubblicato oggi la graduatoria definitiva per l’approvazione dei progetti 2022 per la videosorveglianza nei comuni. Ottime notizie per la provincia di Salerno che riceverà quasi 1 MLN di euro per la realizzazione dei nuovi impianti di videosorveglianza.

I Comuni che riceveranno il contributo dal Ministero dell’Interno sono Pollica 135.338, Eboli 29.850, Positano 63.220, Pontecagnano Faiano 170.000, Ascea 23.627, Unione dei Comuni Alto Cilento 240.000, Unione dei Comuni Velini 250.000. Un ringraziamento particolare al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni che hanno dimostrato una sensibilità particolare sul tema della sicurezza nei Comuni della nostra provincia”. Così in una nota il deputato della Lega, Attilio Pierro.