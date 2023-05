SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “STRADE ALLAGATE E CITTA’ SPORCA, UNO SFASCIO AMMINISTRATIVO”

“La manutenzione ordinaria di caditoie e tombini, soprattutto nell’area della Zona Industriale di Solofra, è un miraggio che imprenditori e cittadini hanno visto solo in occasione dei fantomatici programmi elettorali del Sindaco Pro Tempore e della sua Giunta del Lento Fare.”

Lo dichiara il Consigliere Comunale di Solofra Libera Antonello D’Urso.

“E cosi’,” continua D’Urso, “in occasione delle piogge che, in questo strano mese di Maggio, stanno colpendo il nostro territorio gli allagamenti sono all’ordine del giorno, mettendo in pericolo l’incolumità di quanti, per lavoro o per altri motivi, si trovano ad attraversare le strade del Comune di Solofra. Siamo dinanzi ad uno sfascio amministrativa, ad un totale abbandono del territorio che trova conferma nella assoluta mancanza di pulizia delle strade e dei marciapiedi di ogni zona di Solofra. A questo punto sorge, piu’ che spontanea, una domanda: ma gli amministratori comunali di Solofra, ogni giorno, di cosa si occupano ? Quali sono le loro principali preoccupazioni, considerato il livello scadente dei servizi pubblici che vengono forniti alla Città ?”