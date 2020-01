SOLOFRA-MONTORO-SERINO: IL 23 GENNAIO IL CONSIGLIO COMUNALE SULLA SANITA’

C’è grande attesa, in tutta la Valle dell’Irno che ricade in Provincia di Avellino, per la seduta del consiglio comunale congiunto tra i Comuni di Solofra, Montoro e Serino, in programma a Solofra Giovedi’ 23 Maggio, a partire dalle 17:30. Un appuntamento istituzionale per difendere i presidi sanitari del territorio, ovvero l’Ospedale di Solofra ed il Presidio di Montoro, che, in base alle decisioni della Regione Campania, andranno incontro ad un destino fatto di tagli, riduzioni e diminuzioni dei servizi da prestare all’utenza che, nell’intera zona, supera le 50.000 unità. Un intero pezzo della Provincia di Avellino che prova a fare muro contro le scelte del Governatore De Luca.

