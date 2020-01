BENEVENTO. IL SINDACO MASTELLA PENSA ALLE DIMISSIONI E GUARDA ALLE REGIONALI 2020

Il mio compito e’ giunto al termine”. Poche parole per annunciare una decisione che sarebbe maturata negli ultimi giorni da parte del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, durante l’inaugurazione della nuova centrale operativa dell’Asl, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Prendero’ le mie decisioni. Mi sono dimesso da ministro, figuriamoci se…”, dice Mastella, che nei giorni scorsi aveva avuto divergenze forti con alcuni esponenti della sua maggioranza. Lo stesso sindaco fa sapere che, pur non avendo possibilita’ di ripensamenti, potrebbe fare il passo ufficiale dopo la visita del presidente della Repubblica, Sergio Matterella, in programma per il 28 gennaio prossimo in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Universita’ del Sannio. Eletto nel 2016 alla guida di una coalizione di centro destra, l’ex Guardasigilli del governo Prodi ha poi aderito a Forza Italia. Non e’ da escludere che la decisione di lasciare l’incarico di sindaco possa aprire la strada a una candidatura alle prossime elezioni regionali. Al contrario, il presidente della Regione, ascoltando Mastella, auspica che “le istituzioni sannite trovino equilibrio e stabilita’. E che Mastella, in particolare, possa continuare la sua opera – conclude De Luca – magari aggiornando il programma”.

