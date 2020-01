CONFCOMMERCIO, AL VIA LA CAMPAGNA ADESIONI PER L’ANNO 2020

Assistenza fiscale e legale, servizi gratuiti per gli iscritti, convenzioni e sconti per una serie di procedure obbligatorie per chi esercita il commercio ed una grande attenzione per la formazione professionale. Sono solo alcune delle opportunità che Confcommercio propone a chi decide, per il 2020, di aderire alla piu’ rappresentativa delle associazioni di categoria. A parlarne è il dirigente provinciale di Confcommercio Giovanni D’Agostino.

