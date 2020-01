REGIONALI 2020. NOCERA INFERIORE, IL CENTRO DESTRA SCALDA I MOTORI

Si è riunito il centro-destra cercando di mettere insieme i pezzi in vista delle elezioni regionali. Si è trattato di un incontro conviviale a casa di un Forzista -Caldorista .In apparenza si trattava di provare ad organizzare la fase delle regionali .Poi però naturalmente la discussione è scivolata sulla formazione della neo giunta e sul futuro post regionale del sindaco Torquato .

Era presente infatti anche qualche esponente moderato che al momento fa ancora parte dell’attuale amministrazione. È stata avanzata l’ipotesi di provare a sfiduciare Torquato in caso di Vittoria di Caldoro alle prossime regionali. L’ipotesi è stata lanciata dall’ala estrema del centrodestra ed avallata dai presenti con qualche distinguo di circostanza. Il cavallo di Troia per il momento dovrebbe restare in maggioranza e solo in caso di sconfitta di De Luca sarebbe pronto a mettere in discussione la presenza del Partito Democratico nella coalizione, con la complicità di altri due consiglieri comunali. Netto il distinguo nell’ Udc che come ribadito da Della mura : i vertici rappresentano se stessi e sono lontani dai reali bisogni dei cittadini. Intanto la posizione del PD va lentamente chiarendosi ed i rapporti con il sindaco sembrano in una fase di distensione. Per il bene della città , le polemiche vengono accantonate e tutto sembra fermo in attesa delle regionali con i sondaggi che danno in netto recupero il PD in Campania ed il candidato presidente De Luca.

di Gerardo Vicidomini