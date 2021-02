SOTTOSEGRETARI, ZINGARETTI DIMENTICA LA CAMPANIA ED ANCHE DE LUCA

Prima dovevano essere tre i sottosegretari campani in quota Partito Democratico: Valente, Amendola ed uno tra De Luca Jr ed Oddati. Poi sono passati a due: Valente ed Amendola. Infine ne è rimasto uno solo, l’ex Ministro Vincenzo Amendola, il quale entra nel Governo Draghi non solo e non tanto per la sua appartenenza politica al Partito Democratico ma soprattutto per i suoi rapporti strettissimi con l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Alla fine del giro di valzer per la nomina dei Sottosegretari Nicola Zingaretti lascia quasi scoperta la Campania, la terza Regione d’Italia per popolazione, creando uno scontento diffuso tra parlamentari e dirigenti e, soprattutto, lasciando un enorme spazio politico al Presidente della Regione Vincenzo De Luca il quale, nelle prossime settimane, sguazzerà nel caldo tema della mancanza di uomini e donne del Sud Italia all’interno del Governo Draghi. Il tutto, è bene ricordarlo, alla vigilia di una tornata elettorale che vedrà in Campania i principali comuni capoluogo andare al voto: Napoli, Salerno, Caserta e Benevento.

Share on: WhatsApp