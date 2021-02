M5S, ANGELO TOFALO PERDE IL DERBY CON CARLO SIBILIA: LA PROVINCIA DI SALERNO FUORI DAL GOVERNO

Era un derby, vero e proprio, giocato tra le Province di Salerno ed Avellino – un classico, dunque – che vedeva in campo il deputato Angelo Tofalo (sottosegretario alla Difesa nel Governo Conte 1 e Conte 2) ed il collega Carlo Sibilia (sottosegretario all’Interno del Governo Conte 1 e Conte 2). Alla fine Avellino-Sibilia batte Salerno-Tofalo 3-2. Lo hanno deciso i vertici del M5S che, nella serata di ieri, a conferma delle numerose voci che erano circolate negli ultimi giorni, ha preferito difendere il nome di Sibilia rispetto a quello di Tofalo, nella delicata partita per la nomina dei sottosegretari. La Provincia di Salerno, dunque, scompare completamente dal Governo, nonostante la folta pattuglia di parlamentari eletti nel M5S: è vero che in due sono andati via (Acunzo ed Angrisani) ma è, altrettanto vero, che nel Conte 1 c’erano due sottosegretari salernitani (Tofalo e Cioffi), uno nel Conte 2 (Tofalo) e nessuno nel Governo di Maria Draghi.

