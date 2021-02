CENTRO DEMOCRATICO. TABACCI HA FREGATO MASTELLA, UNICO RESPONSABILE CHE ENTRA AL GOVERNO

Questa volta ha vinto lui: Bruno Tabacci, esperienza piu’ che trentennale in Parlamento, oggi alla guida del piccolo partito Centro Democratico, tra i primi a sostenere il gruppo dei Responsabili, voluto anche da Clemente Mastella e dalla moglie Sandra Lonardo. Tutti fuori dal Governo Draghi, tranne Bruno Tabacci che incassa la nomina a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’economia. Insomma, roba tutt’altro che da sottovalutare, considerato anche il rapporto diretto con Palazzo Chigi. Ed il resto dei Responsabili ? In fretta e furia, comparendo in ogni trasmissione Tv ed occupando gli spazi dei principali quotidiani Clemente Mastella, nei primi giorni della crisi del Governo Conte 2, si mise alla guida del gruppetto che avrebbe dovuto salvare l’avvocato del Popolo, salvo poi fare i conti con una realtà che l’esperto Sindaco di Benevento non aveva compreso fino alla fine. Oggi Tabacci si è assicurato il suo. Gli altri ? Si arrangiassero, avrà detto qualcuno. Ed ora cosa faranno i promotori del movimento nato nell’interesse della Nazione ?

Per il momento mantengono la consegna del silenzio ma nulla esclude che qualcosa possa accadere.