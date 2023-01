SOUMAHORO LASCIA IL GRUPPO DI ALLEANZA VERDI SINISTRA PER ADERIRE AL MISTO

“Mi ha francamente stupito e amareggiato, ad eccezione di qualche parlamentare, l’assenza della solidarietà umana e del supporto politico da parte del gruppo parlamentare Alleanza Verdi-Sinistra (Avs), con il quale sono stato eletto da indipendente.

Dopo un’attenta e sofferta meditazione sul piano umano e politico, ho maturato la decisione di aderire al gruppo parlamentare Misto, lasciando il gruppo Avs, per proseguire la mia attività di parlamentare”. E’ quanto scrive sul suo sito il deputato Aboubakar Soumahoro in un articolato dossier stampa “a seguito della bufera informativa che lo ha visto protagonista”, come si legge sempre sul sito.