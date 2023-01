STEFANO BONACCINI A SALERNO INSIEME AL SOSIA GIOVANNI COSCIA

Manca un pizzico di barba, un modello di occhiali ed appena un anno di età: poi Stefano Bonaccini (nato il 1 gennaio 1967), qualora dovesse diventare Segretario Nazionale del Partito Democratico, passando per Salerno puo’ contare su di una perfetta controfigura ovvero Giovanni Coscia (nato il 1 gennaio 1966), da impiegare, magari, in qualche giornata contrassegnata dai mille impegni. Ieri, nel salone del Centro Sociale di Salerno, l’abbraccio tra Bonaccini e Coscia, che per qualche secondo si sono guardati negli occhi, quasi a sottolineare l’importante somiglianza. Poi Stefano Bonaccini, accolto dall’abbraccio del Pd di Salerno, ha pensato ad altro ma, pare, che a fine serata, tra i due ci sia stato un nuovo incontro.

