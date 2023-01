Entra nel vivo la campagna elettorale per le Primarie del Partito Democratico anche in Provincia di Salerno: Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, ospite del Pd del Salernitano, insieme a Piero De Luca, Pina Picierno, ma anche con il sindaco di Firenza Nardella, ha lanciato la corsa verso la parte finale della campagna per la Segreteria Nazionale del Pd.

